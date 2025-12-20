Rodengo Saiano festeggia il Natale tra musica e bellezze storiche

Prosegue spedito il lungo cartellone di eventi di dicembre a Rodengo Saiano, organizzati o patrocinati dal Comune.

Associazioni in festa

Domenica 21 dicembre alle ore 16.30 andrà in scena l’atteso Natale delle associazioni e del volontariato: alla palestra Polivalente di via San Francesco d’Assisi ecco Let’s Shine Together, il concerto natalizio a cura dell’ensemble corale Missing Gospel Coro.

Al termine si terrà un momento conviviale e brindisi in compagnia. L’evento, aperto a tutte le associazioni e alla cittadinanza, vuole coinvolgere il maggior numero di realtà che contribuiscono tutto l’anno alla vita sociale e culturale del centro della Franciacorta.

L’ultimo evento in programma è invece previsto il 24 dicembre con Vigiliando in musica: alle 14.30 il corpo musicale A. Raineri attraverserà le vie del paese su un carro proponendo musiche natalizie alla cittadinanza.

Tra storia e arte

Sarà un momento particolarmente suggestivo che condurrà il paese franciacortino nel cuore dell’atmosfera festiva proprio nel giorno della vigilia. Ma ogni giorno, in particolar modo durante le festività, è quello giusto per scoprire le bellezze di Rodengo Saiano, come l’Abbazia Olivetana di San Nicola (risalente al 1085-1090), villa Fenaroli (costruita all’inizio del XVIII secolo) e l’Accademia Symposium, ex convento francescano risalente al 1534.

Le più antiche attestazioni documentate dell'esistenza dell’Abbazia risalgono al periodo tra il 1085 e il 1090, mentre un altro documento del 1109 fa menzione della dedicazione a San Nicola, che rimarrà inalterata nel tempo.

Nel 1446, per volere di papa Eugenio IV, la primitiva abbazia fu affidata agli olivetani ma dopo aspri contrasti solo nel 1450 il passaggio del monastero agli olivetani divenne definitivo. Iniziò subito una forte ripresa delle fortune spirituali ed economiche del monastero. Fu consolidato l’impiego delle proprietà terriere ed altre vennero acquisite anche attraverso i lavori di bonifica dei terreni paludosi circostanti. Da segnalare anche la chiesa parrocchiale di Cristo Re.