Esce di notte per andare a pesca, cade nel vuoto e muore

Tragica fine per Alain Cortellazzi di Lonato che è stato trovato stamattina ormai privo di vita lungo un sentiero della Rocca di Manerba. L’uomo è morto sul colpo
Alain Cortellazzi aveva 65 anni - © www.giornaledibrescia.it
Sono state le dichiarazioni dei familiari di Alain Cortellazzi di Lonato del Garda a svelare la causa della morte del 65enne trovato ormai deceduto lungo un sentiero della Rocca di Manerba. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Salò pare che l'uomo giovedì sera si stesse recando a pescare in un luogo a lui particolarmente noto, quando sarebbe scivolato, cadendo nel vuoto.

Alain sarebbe precipitato per un'altezza di 30 metri, decedendo sul colpo.

Sul luogo dell’evento sono state trovate attrezzature da pesca e i suoi effetti personali. Sul posto è intervenuto personale del 118 e del Soccorso Alpino. La salma del 65enne è già stata affidata ai familiari. Familiari che sentiti dai carabinieri hanno confermato delle sue intenzioni di recarsi a pescare, giustificando la sua presenza nella zona.

Argomenti
pescaRocca di Manerba
