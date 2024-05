Ritrovato a Genova un libro antico in 155 lingue: era stato rubato ai Comboni di Brescia

È stato recuperato a Genova un libro a stampa del 1806 che rappresenta il più vasto catalogo di alfabeti e caratteri mai pubblicati ed era stato rubato anni fa dalla biblioteca dei Comboni di Brescia.

«Lo hanno trovato su una bancarella a Genova – racconta il superiore, padre Girolamo Miante –. I carabinieri mi hanno riferito che era pronto per essere venduto e portato all’estero». Il volume, intitolato «Oratio dominica in 155 linguas versa et exoticis characteribus plerumque expressa», contiene la traduzione in 155 lingue della preghiera del padre nostro (pater noster, in latino). Il padre comboniano lo descrive come un grosso volume dalla spessa copertina in cartone e con pagine bianche ben conservate.

I missionari comboniani di viale Venezia non sanno quando fu trafugato: «Io non sapevo nemmeno che esistesse. Probabilmente è successo decenni fa, si consideri che siamo a Brescia dall’inizio del Novecento», dice il superiore della comunità. Il libro comunque è già stato riportato in città e ora si sta decidendo il da farsi: «L’archivio generale dei Comboni è a Roma, è possibile che venga trasferito lì prossimamente», continua Miante.

Il volume è stato ritrovato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Genova nell’ambito di un’indagine recente.