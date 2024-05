Ritrovarsi e progettare il futuro: al Paolo VI l’assemblea del Moica

Una due giorni per ritrovarsi e fare il punto sul proprio impegno e sulla strada ancora da compiere. Si è tenuta oggi a Brescia, al Centro Paolo VI la 42esima edizione dell’Assemblea del Moica, movimento italiano casalinghe.

La giornata si è aperta con i saluti istituzionali portati da Anna Maria Gandolfi, consigliera di Parità della Regione Lombardia, Beatrice Nardo presidente della Commissione servizi alla persona del Comune di Brescia, Flavio Bonardi, presidente dell’Associazione Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori e Camilla Occhionorelli, segretaria generale del Moica. È stato poi letto il messaggio della predente nazionale Tina Leonzi. Sono succedute le voci delle presidenti che hanno illustrato le attività del Moica nei vari territori nazionali e riflettuto sulle prospettive future dell’Associazione.

Gli adempimenti statutari hanno poi ceduto il posto al Convegno del Forum Associazioni Familiari «Famiglie in movimento: una rete di risorse», organizzato dalla presidente del Forum bresciano Cinzia Grasso, di cui il Moica è socio co-fondatore. A palazzo della Loggia, nel salone Vanvitelliano erano presenti tutte le autorità. Nel tempo il Moica ha affrontato numerose battaglie sociali e l’intento di tutte è quello di proseguire con l’impegno associativo per non disperdere il patrimonio sociale e culturale sin qui costruito dalla presidente fondatrice Tina Leonzi. Sabato, infine, la giornata sarà dedicata ad un tour sul Sebino.