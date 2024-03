Ristorante irregolare a Iseo, chiuso sotto gli occhi dei 140 clienti in sala

Nella serata di venerdì l’operazione congiunta delle forze dell’ordine in centro ad Iseo si è conclusa con la sanzione dei titolari di un’attività di ristorazione sprovvista di tutte le autorizzazioni, urbanistiche e sanitarie, ma anche dei contratti del personale trovato al lavoro. Il locale è stato immediatamente chiuso per la sorpresa dei 140 clienti presenti in quel momento.

Il corpo intercomunale di Polizia locale del Sebino orientale, insieme al nucleo Carabinieri Ispettorato del lago, di Brescia ed a quello della stazione di Iseo, hanno condotto un'azione finalizzata al controllo delle normative vigenti inerenti l’attività di pubblico esercizio e la tutela del lavoro. «Questa operazione congiunta, condotta in collaborazione con le altre forze dell'ordine, mira alla tutela dei cittadini, avventori dei pubblici esercizi, nonché a verificare e garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro - ha affermato il comandante della polizia locale Antonio Brigandí - purtroppo non possono essere fornite né le generalità né il luogo esatto poiché le indagini non sono ancora concluse».

L’amministrazione comunale conferma il suo impegno nel contrastare le pratiche dannose per l’economia cittadina e a favore delle imprese che operano nel rispetto delle normative e contribuiscono regolarmente attraverso il pagamento delle tasse. «Continueremo a condurre controlli mirati - commenta il vice sindaco Cristian Quetti - al fine di contrastare l’evasione fiscale che arreca danno al tessuto economico locale. Queste azioni sono volte a garantire un ambiente equo e competitivo per tutte le imprese, perché promuovono la legalità e la trasparenza».