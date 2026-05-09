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Brescia, sequestrati in un ristorante 50 kg di alimenti senza tracciabilità

Sono stati distrutti. Sospesa anche l’attività di una ditte edile che stava eseguendo dei lavori all'interno del locale per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

I controlli dei Nas
I controlli dei Nas

Sequestrati e distrutti 50 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità all'interno di un ristorante e sospesa l'attività imprenditoriale di una ditte edile che stava eseguendo dei lavori all'interno del locale.

Nella mattinata di ieri, venerdì 8 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Brescia, unitamente a personale del Nas e del Nil di Brescia, hanno eseguito dei controlli in un locale di via San Zeno e in un’impresa edile impegnata in lavori all’interno del locale.

Nel corso delle verifiche sono state accertate numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione del personale e sorveglianza sanitaria, nonché la presenza di un lavoratore irregolare.

I controlli

I controlli hanno consentito inoltre di sequestrare e distruggere circa 50 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e di contestare irregolarità relative alle procedure H.a.c.c.p. Complessivamente sono state elevate ammende e sanzioni amministrative per oltre 60.000 euro e adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti dell’impresa edile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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