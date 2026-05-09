Brescia, sequestrati in un ristorante 50 kg di alimenti senza tracciabilità

Sequestrati e distrutti 50 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità all'interno di un ristorante e sospesa l'attività imprenditoriale di una ditte edile che stava eseguendo dei lavori all'interno del locale.
Nella mattinata di ieri, venerdì 8 maggio, i Carabinieri della Compagnia di Brescia, unitamente a personale del Nas e del Nil di Brescia, hanno eseguito dei controlli in un locale di via San Zeno e in un’impresa edile impegnata in lavori all’interno del locale.
Nel corso delle verifiche sono state accertate numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione del personale e sorveglianza sanitaria, nonché la presenza di un lavoratore irregolare.
I controlli
I controlli hanno consentito inoltre di sequestrare e distruggere circa 50 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità e di contestare irregolarità relative alle procedure H.a.c.c.p. Complessivamente sono state elevate ammende e sanzioni amministrative per oltre 60.000 euro e adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti dell’impresa edile.