Rissa tra giovani alla Multisala Oz, tre feriti lievi

È di tre feriti lievi il bilancio della rissa scoppiata stasera attorno alle 19.30 tra un gruppo di ragazzi in via Sorbanella alla Multisala Oz. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri giunti in forze sul posto, due gruppi di giovani si sarebbero affrontati a mani nude per futili motivi. Il tutto si sarebbe risolto nel giro di 15 minuti.

Il fatto ha inevitabilmente destato molta apprensione nelle tante persone, comprese famiglie con bambini, presenti il sabato sera alla multisala di via Sorbanella. «Si tratta del primo episodio di questo genere all’interno della nostra struttura dal 1998, anno di apertura» fanno sapere dalla proprietà dalla Multisala Oz.