Rissa in piazza a Gardone Valtrompia, due uomini feriti

Era partita come una lite. È cresciuta fino a diventare una rissa ed è finita con un ragazzo in fuga, inseguito dai rivali, che si è rifugiato in un bar. Le pattuglie di Polizia Locale e Carabinieri sono dovute intervenire attorno alle 15 in piazza Martiri della Libertà a Gardone Valtrompia, dove è stata segnalata una rissa.

Secondo le prime informazioni disponibili in quel momento in piazza c'erano diversi gruppi di stranieri, alcuni del Burkina Faso, altri della Costa d'Avorio, altri ancora egiziani. Per motivi che non sono ancora stati chiariti un uomo e una donna avrebbero avuto un diverbio al quale si sarebbe presto aggiunto il fidanzato di quest'ultima e dalle parole alle vie di fatto il passo è stato breve.

Un momento dello scontro violento a Gardone Valtrompia - © www.giornaledibrescia.it

Gli amici di ciascuno dei contendenti, che erano nella stessa piazza, si sono uniti alla lite che è rapidamente degenerata fino a quando una delle persone coinvolte è fuggita trovando rifugio nel bar del parco del Mella. Due persone, uomini di 24 e 25 anni, sono stati medicati dal personale delle ambulanze inviate dal 118.