Rissa in centro a Manerbio, un ferito e esterno di un bar distrutto

Lite tra due persone in pieno centro a Manerbio: indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova. Stando alle prime informazioni rese dal ferito, la lite iniziata per futili motivi sarebbe poi degenerata.

Il fatto è avvenuto nella notte, a pochi passi dalla chiesa parrocchiale del paese. I militari giunti sul posto, allertati da alcuni residenti che intorno alle 3.30 di questa mattina sono stati svegliati dalle urla dei due, hanno trovato solamente una delle due persone. L’altra, di cui non si conoscono le generalità, si é data alla fuga.

La lite tra i due ha finito per distruggere l’esterno di un bar. Sedie e tavoli rotti, ma anche sangue: questo i manerbiesi si sono trovati la mattina passando per via Dante Alighieri. La persona aggredita, anche con tavoli e sedie, é stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Manerbio.