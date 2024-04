Rissa in centro a Desenzano, due persone in ospedale con ferite lievi

Nel pieno centro di Desenzano scoppia una lite e due persone finiscono in ospedale. È accaduto oggi nella zona di piazza Garibaldi attorno alle 20: gli agenti di Polizia del Commissariato di Desenzano sono al lavoro per ricostruire le cause del litigio, che ha portato al lieve ferimento di due delle tre persone coinvolte.

Entrambe sono state trasferite all’ospedale di Gavardo dai volontari di Croce Rossa e Valtenesi Soccorso con lesioni da arma da taglio (verosimilmente però non un coltello), ma fortunatamente in condizioni non serie: entrambi sono stati traferiti in codice verde, con ferite uno a un dito l’altro a un piede.