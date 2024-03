Rissa fuori dal Circus, denunciati 5 ventenni

La Polizia di Stato è al lavoro per capire cosa abbia esattamente scatenato la rissa registrata questa notte in via Dalmazia, all’esterno della discoteca Circus alle 4. Cinque persone sono state identificate e denunciate per rissa. Si tratta di italiani e stranieri tra i 21 e i 24 anni.

Tutti hanno riportato lievi contusioni provocate dai calci e dai pugni che si sono reciprocamente sferrati.