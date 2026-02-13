Rissa fuori dal bar, volano sedie e bottiglie: due denunciati
Violenta rissa, con tanto di lancio di sedie e bottiglie di vetro, fuori da un locale in via Boves, a Brescia: denunciati due uomini stranieri di 35 e 63 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. È successo nei giorni scorsi, quando al 112 è arrivata una chiamata per una violenta rissa tra numerose persone.
I poliziotti, giunti sul posto, hanno subito individuato e bloccato due dei partecipanti alla rissa, rimasti feriti nell’occasione con svariate escoriazioni al volto e tagli al naso e al collo. Ma i due, invece di fermarsi, con fare minaccioso hanno perso ulteriormente il controllo cercando di riaccendere la rissa. Tentativo non andato a buon fine tentativo in quanto gli agenti, con l’ausilio di altre colleghi, sono riusciti a bloccarli. Viste le ferite riportate dai due fermati, sul posto è intervenuto anche il personale del 118: il 35enne è stato portato in Poliambulanza.
Le indagini
In seguito i poliziotti hanno sentito il titolare del locale, il quale ha riferito che la rissa era scaturita all’interno del suo locale fra i due fermati e altri due individui – all’arrivo della Polizia si erano dati a precipitosa fuga – per poi spostarsi all’esterno.
Pertanto i due uomini, immortalati anche dalle telecamere di videosorveglianza del bar, sono stati denunciati per rissa e lesioni aggravate. Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative finalizzate a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e a individuare i restanti partecipanti alla rissa.
Il questore Paolo Sartori ha disposto nei loro confronti la revoca del permesso di soggiorno, in modo da poter in seguito procedere alla loro espulsione.
