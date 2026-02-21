Giornale di Brescia
Rissa con coltelli in via San Francesco a Brescia: due ragazzi feriti

Roberto Manieri
I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire alle responsabilità e alla dinamica dei fatti
I carabinieri e l'ambulanza in via San Francesco - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Ha destato timore e preoccupazione la rissa tra giovani scoppiata oggi pomeriggio all’incrocio tra via San Francesco e via Pace in città. Dalle informazioni raccolte da chi ha assistito al momento di violenza, due gruppi di giovani si sono affrontati a mani nude sino a quando da uno dei gruppi sono spuntate delle lame.

Due ragazzi, uno di 19 anni e uno di 13, di origini nordafricane sono risultati feriti dalle coltellate anche se in modo non grave. Per loro si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile. Il quindicenne è stato suturato al pronto soccorso pediatrico.

Le indagini

Le indagini sulla vicenda sono in capo ai Carabinieri della compagnia di Brescia. I militari stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire alle responsabilità e alla dinamica dei fatti. Dalle prime informazioni i due giovani non sembrano voler collaborare allo svolgimento delle indagini per ricostruire la vicenda e le cause che hanno condotto allo scontro fra i due gruppi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
rissacoltelliBrescia
