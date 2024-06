Rissa all’alba in via Vergnano: sei feriti

Indagini serrate della Questura sulla rissa che stamattina, poco prima delle 6, ha visto affrontarsi una decina di giovani in un duro scontro in via Vergnano, strada parallela a via Orzinuovi in direzione di Roncadelle.

Al termine del violento confronto sono state almeno sei le persone rimaste ferite e contuse anche se in modo lieve che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso di Sant'Anna e del Civile. Altre persone, tutti giovani dai vent'anni ai trenta, si sarebbero allontanate prima dell'intervento delle Volanti.

Le indagini

Da stamattina negli uffici di via Botticelli sarebbero quindi diverse le persone sentite per chiarire quanto accaduto nelle prime ore del mattino. Da uno scontro iniziale tra alcune persone altre si sarebbero unite in soccorso di amici e connazionali, impugnando «mezzi di fortuna» come cocci e bottiglie. Non sarebbe peraltro la prima volta che in via Vergnano si assiste a questo genere di violenza. Si può ipotizzare che possano scattare delle denunce per rissa e aggressione a più persone.