Ripreso dalla commessa del Conad, spruzza spray al peperoncino: 4 intossicati

È entrato nel supermercato Conad di via Vivanti, a Mompiano, poi si è messo a sputare per terra. Ripreso da una commessa l'uomo ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino e ha investito con il getto la dipendente del supermercato.

Immediato l'allarme ai sanitari per l'effetto irritante del prodotto anche sulle altre persone all'interno del locale. Almeno quattro i soggetti che hanno dovuto far ricorso al supporto dei volontari del 118. Sul posto la Polizia di Stato inviata dalla Questura.