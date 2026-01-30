Giornale di Brescia
Brescia e Hinterland

Ripreso dalla commessa del Conad, spruzza spray al peperoncino: 4 intossicati

Roberto Manieri
È accaduto nel pomeriggio in via Vivanti a Mompiano. Sul posto la Polizia di Stato
  • Spray al peperoncino al Conad
    Spray al peperoncino al Conad - Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
È entrato nel supermercato Conad di via Vivanti, a Mompiano, poi si è messo a sputare per terra. Ripreso da una commessa l'uomo ha estratto una bomboletta di spray al peperoncino e ha investito con il getto la dipendente del supermercato.

Immediato l'allarme ai sanitari per l'effetto irritante del prodotto anche sulle altre persone all'interno del locale. Almeno quattro i soggetti che hanno dovuto far ricorso al supporto dei volontari del 118. Sul posto la Polizia di Stato inviata dalla Questura.

Argomenti
spary peperoncinoBrescia
