Riparte la stagione dei treni storici: due nuove circolazioni sulla Milano-Brescia-Desenzano

L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, prenderà il via il 5 maggio: in programma due partenze anche per il Sebino Express

Il Sebino Express - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Da domenica 5 maggio riparte la stagione dei treni storici della Fondazione Fs in Lombardia. L'iniziativa, giunta all'ottava edizione, è promossa dall'assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane ed FS Treni Turistici Italiani. «Un'iniziativa di grande successo - spiega Franco Lucente, assessore ai Trasporti e mobilità sostenibile - che, grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Fs, permette ogni anno a migliaia di persone di scoprire itinerari e paesaggi della nostra regione attraverso un autentico viaggio nel tempo, a bordo di treni che hanno fatto la storia della ferrovia italiana. Un modo innovativo per scoprire il fascino di convogli unici, dove finalmente salire a bordo diventa un piacere da condividere, per apprezzare luoghi incantevoli della nostra Lombardia». Il calendario quest'anno prevede 20 circolazioni. Tra le principali novità introdotte rispetto al passato, due circolazioni in treno d'epoca sull'itinerario Milano-Brescia-Desenzano con partenze previste il 9 giugno e l’1 settembre. Per il Sebino Express, da Milano al lago d'Iseo (Paratico), le partenze sono invece in programma il 12 maggio e il 13 ottobre.

