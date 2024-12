Rinnovato il protocollo di intesa tra Comune di Brescia e Croce Rossa

È stato firmato, negli uffici di via Marconi, il protocollo di intesa tra Comune di Brescia e Croce Rossa Italiana che riguarderà la prevenzione e la risposta in caso di rischio sismico, sanitario e idrogeologico e l’assistenza alla popolazione in caso di emergenza. L’accordo, siglato per la prima volta nel 2022, è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2025 e prevede anche attività informative specifiche rivolte alla cittadinanza.

Il Comune di Brescia corrisponderà la somma massima di 15mila euro come rimborso delle spese sostenute.

Alla firma

Alla firma erano presenti l’assessore alla Protezione Civile Valter Muchetti, la presidente della Croce Rossa cittadina Carolina David, il dirigente del settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e Reticolo Idrico Minore Calogero Lombardo e Paolo Martinelli, del settore Tutela Ambientale, Protezione Civile, Tutela Idrogeologica e Rim.

Il Comitato di Brescia della Croce Rossa Italiana si è impegnato a svolgere attività di formazione e informazione riguardo a nozioni di protezione civile e di soccorso sanitario, indirizzate alla popolazione e, in particolare, ai giovani delle scuole secondarie.

La Croce Rossa, inoltre, metterà a disposizione, in caso di evento emergenziale, una squadra di intervento rapido per attività di monitoraggio, interventi operativi, attività di soccorso e assistenza della popolazione. Infine, la Croce Rossa fornirà assistenza e supporto all’Amministrazione comunale quando si svolgeranno manifestazioni ed eventi a rilevante impatto locale, fornendo altresì un servizio di radio trasmissioni e comunicazioni.