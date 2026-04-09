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Rimini, morte cerebrale per il 12enne rimasto incastrato nell'idromassaggio

Il fascicolo di indagine sarà per omicidio colposo, contro ignoti
Il 12enne era rimasto incastrato con un piede nella vasca idromassaggio
Il 12enne era rimasto incastrato con un piede nella vasca idromassaggio
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È stata dichiarata la morte cerebrale del dodicenne di San Benedetto del Tronto, rimasto incastrato col piede nella vasca idromassaggio a Pasqua, in un hotel di Pennabilli (Rimini). Era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Infermi. Il fascicolo della Procura riminese, quindi, diventerà per omicidio colposo, al momento senza indagati. Le indagini sono dei carabinieri di Novafeltria. 

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