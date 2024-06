Rilevatori di gas inutili per truffare gli anziani: cinque arresti nel bresciano

Non valevano i soldi che chiedevano. E men che meno gli importi esagerati che poi, senza farsi vedere, digitavano sui pos. E soprattutto non erano obbligatori come facevano credere alle vittime, non erano previsti controlli e neppure incentivi statali. Insomma era una truffa, solo meglio congegnata e più difficile da scoprire.

Con l’operazione eseguita nelle scorse ore i carabinieri di Verona hanno azzerato una banda di bresciani che nei mesi scorsi avevano truffato almeno 15 persone nel Veronese, vendendo a cifre esorbitanti rilevatori di gas non obbligatori del valore di pochi euro.

I carabinieri hanno rintracciato cinque persone tra Manerba, Fiesse e Piancogno oltre ad un mantovano, tra i 30 e i 60 anni e li hanno arrestati. Il presunto capo, di 57 anni, è in carcere, gli altri agli arresti domiciliari.

Il gruppo preparava il terreno: nei giorni prima di entrare in azione in uno stabile affiggeva nell’androne un finto volantino in cui annunciavano controlli sulla presenza in ogni appartamento delle apparecchiature obbligatorio. L’obiettivo era quella di rassicurare le vittime e poterle raggirare.

Quando i truffatori, che avevano appositamente costituito una società, si presentavano alla porta la vittima si sentiva tranquilla per aver già sentito parlare della cosa e aver visto un avviso alla porta del palazzo.

A quel punto i malviventi, che hanno tutti precedenti specifici, spiegavano di dover installare un rilevatore di gas obbligatorio e chiedevano un pagamento con il bancomat. Davanti all’anziano digitavano una cifra e poi, prima di dare conferma, la decuplicavano, arrivando in qualche caso a far pagare oltre mille euro ad un 90enne.