Rilancio turistico della Pezzeda, una società privata tenta l’impresa

Barbara Fenotti

L’imprenditore Mauro Tognoli non sta pensando solo agli impianti invernali, ma a rendere attrattiva l’Alpe tutto l’anno

Gli impianti in Pezzeda sono chiusi da più di un decennio - © www.giornaledibrescia.it

Che sia la volta buona per il rilancio turistico della Pezzeda? In questi ultimi giorni sono tornati ad accendersi i riflettori sullo storico ex complesso sciistico di Collio, da anni in stato di fermo. La seggiovia del Pezzeda, chiusa ormai da più di un decennio, potrebbe rimettersi in moto grazie a un nuovo progetto che nasce dal territorio e, stando a quanto afferma chi l’ha promosso, «vuole guardare lontano». Impianti sciistici, Pezzeda e Montecampione simboli della crisi Per ripartire. A fa