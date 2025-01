«I pelosi della Bassa»: dialogo aperto tra Ats, Comune e associazione

«Rispetto alle irregolarità riscontrate, il dipartimento competente evidenzia che ad oggi, le stesse, non sono state sanate. Per permettere al sindaco, autorità sanitaria competente, di emanare l’ordinanza specifica, sono state fornite all’amministrazione comunale tutte le informazioni e gli approfondimenti del caso».

Le parole di Ats Brescia

Così sulla delicata questione inerente la possibile chiusura del rifugio «I Pelosi della Bassa» di Pontevico arriva anche una nota da parte di Ats Brescia, dopo la risposta del sindaco giunta nelle scorse ore.

“La struttura – prosegue il comunicato dell'agenzia – è stata sottoposta a vigilanza da parte degli operatori del Dipartimento Veterinario di Ats Brescia, a seguito della quale, avendo riscontrato irregolarità, è stato, come atto d’ufficio previsto dalla normativa, elevato nell’aprile del 2024, un verbale di illecito amministrativo con previsione del pagamento di una sanzione pecuniaria in misura ridotta. Poiché l’associazione ha presentato scritti difensivi con richiesta di audizione personale, i termini per il pagamento della sanzione sono stati interrotti. Ats Brescia, in ogni sede, ha confermato e conferma la disponibilità all’ascolto e al colloquio sia del Comune sia dell’associazione che gestisce il rifugio, che è stata sempre supportata al fine di individuare possibili soluzioni che consentissero di conformare l’attività ai requisiti previsti dalla norma, non potendo comunque derogare al rispetto delle norme vigenti».

I prossimi passi

Nelle scorse ore la questione è arrivata anche alla Camera dei Deputati: a parlare della situazione del canile rifugio è stato l’onorevole Devis Dori di Alleanza Verdi e Sinistra.

L’Amministrazione comunale incontrerà l’associazione domani, e al termine dell’incontro il sindaco deciderà il da farsi.