Rifugi, alberghi e campeggi: in Gaver ottimo sport e buon cibo

Piana del Gaver: non solo eventi, ma anche ospitalità e sapori unici.

Incastonata nel cuore delle Alpi lombarde, raggiungibile da Bagolino, la Piana del Gaver è una destinazione che unisce la bellezza della natura selvaggia a un’offerta turistica di alto livello. Se gli eventi sportivi e culturali rappresentano un grande richiamo (basta curiosare sul sito www.eventigaver.it per trovare quello che fa per te), non meno rilevanti sono le opportunità di ospitalità e ristorazione che questo angolo di paradiso montano offre.

Buon cibo

Tra le strutture ricettive, nelle quali è possibile anche gustare le prelibatezze della cucina del territorio, il Rifugio Campras, gestito da Emanuela e Michele e situato in posizione privilegiata: è la scelta perfetta per chi cerca relax e autenticità. Non meno accogliente è La Locanda Gaver, gestita da Maurizio e Lenis, col suo ambiente familiare e confortevole.

Per chi desidera unire sport e relax c’è il Blumon Break, di Stefano e Marica, una tappa obbligata per chi frequenta il Gaver. Qui è anche possibile noleggiare ciaspole e sci da alpinismo per esplorare sentieri e vivere avventure indimenticabili. Spostandosi verso la Valle Dorizzo, l’accoglienza continua al Ristorante Stella Alpina, gestito da Cristian e Cristina, dove si incontrano tradizione e innovazione. Per chi desidera portare a casa i sapori di questa terra, La Bottega Alimentari, curata da Paolo e Alessia, offre una selezione di prodotti tipici locali. Dalle marmellate ai formaggi, ogni prodotto è un’esplosione di sapori autentici. Non lontano, il Campeggio Remal, gestito da Alfredo, offre un’opportunità unica per vivere a contatto diretto con la natura: è immerso nel verde ed è il luogo ideale per chi cerca semplicità e relax, senza rinunciare a tutte le comodità.

La Piana del Gaver, insomma, non è solo una meta per eventi e attività outdoor, ma è un luogo dove ancora si possono vivere esperienze autentiche, tra natura, tradizioni culinarie e ospitalità calorosa.