Rifiuti dalla Vallosa alla Macogna, a Berlingo il «no» dei consiglieri
Daniele Piacentini
Si ribadisce a Regione di «confermare l’indice di pressione territoriale»
La cava Macogna - © www.giornaledibrescia.it
Il Consiglio comunale di Berlingo fa fronte comune contro il trasferimento dei rifiuti dalla Vallosa di Passirano alla Macogna e più in generale per ribadire a Regione Lombardia la necessità di «confermare il principio dell’indice di pressione territoriale e ogni altro criterio volto a evitare la concentrazione di impianti di smaltimento e discariche in aree già gravate da pressione ambientale elevata». Piano regionale rifiuti, bocciatura bipartisan: «No deroga discariche» La limatura del testo
