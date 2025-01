Rifiuti porta a porta, a Lumezzane restano attivi sei green box

Per il momento ne resta attivo uno su tre, ma tutti possono sempre usufruire del centro comunale di raccolta. Nel frattempo, a breve scoccherà il via del nuovo sistema di raccolta porta a porta: solo l’esito di questa sperimentazione decreterà il destino dei green box di Lumezzane. Dopo le polemiche, è questa la via scelta dall’Amministrazione comunale sul tema della raccolta del verde: a partire da ieri, infatti, i cassoni sul territorio sono passati dai 17 iniziali ai sei attuali.

Cosa cambia

«Con il nuovo appalto di igiene urbana, vinto da Aprica in associazione temporanea di impresa con la cooperati a La Fontana – spiega l’assessore all’ambiente Giulia Ronchi – dovevano essere tolti tutti i green box. Per fare fronte alle perplessità sollevate da alcuni, abbiamo però deciso di tenerli attivi nelle aree in cui c’è la videosorveglianza e di passare al sistema porta a porta». A favorire questa direzione ha contribuito l’utilizzo non conforme dei green box, una cattiva pratica che costa cara al Comune e che, a cascata, finisce sulle bollette dei cittadini. Proprio alla fine dell’anno, un cassone ha preso fuoco perché era stata gettata al suo interno della cenere che, a contatto con foglie e ramaglie, ha innescato l’incendio. Per ora quindi conviveranno le due soluzioni e poi sull’esperienza acquisita verrà deciso da Comune ed appaltatore cosa fare.

Dove sono

Il giorno e le modalità di raccolta del verde porta a porta verranno stabiliti a breve, ma l’invito dell’assessore è di recarsi, già da ora, il più possibile al centro raccolta di via Moretto. «Ricordo – aggiunge Ronchi – che abbiamo implementato l’orario e sarà possibile anche portare i rifiuti la domenica mattina».

Una volta provato il nuovo sistema transitorio, si arriverà alla decisione definitiva. Dove sono rimasti i green box? Lo chiarisce il cartello apposto negli spazi in cui sono stati rimossi: i cassoni si trovano in via Monsuello-via Rossaghe; Passo del Cavallo (zona bar); via Mainone; via Valsabbia; via Maranonere; via Maestro Zanagnolo. «Durante il periodo di sistema misto – conclude Ronchi – attueremo una campagna di educazione e sensibilizzazione: chi intende continuare a conferire il materiale nei green box deve farlo in modo corretto». Quando tutti i cassoni saranno rimossi, il porta a porta rimarrà attivo in particolare tra marzo ed ottobre. Durante gli altri mesi, ci si dovrà rivolgere al centro comunale di raccolta.