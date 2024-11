Rifiuti, da A2A 2,5 milioni di euro all’anno al Comune

Rinnovata la convenzione fra il comune di Brescia e A2A, che stabilisce il contributo che la partecipata dovrà corrispondere per l’utilizzo del Termoutilizzatore: 3,5 euro per ogni tonnellata di rifiuti conferita per i prossimi cinque anni. Un totale di circa 2,5 milioni di euro fino al 31 dicembre 2029.

«L’occasione è anche quella per fare il punto della situazione sugli investimenti e sugli interventi che abbiamo fatto in campo ambientale – ha detto la sindaca Laura Castelletti –. Per rispondere a chi continua a dire che non stiamo facendo abbastanza: i fatti e i bilanci smentiscono le malelingue. Per l’ambiente abbiamo investito moltissime risorse interne».

Tutela

A supporto della tesi la sindaca, l’assessora Bianchi e l’assessore Garza, hanno analizzato gli investimenti degli ultimi 5 anni: in totale il comune dal 2019 ha speso 12,2 milioni di euro nelle bonifiche ambientali, 8,7 milioni dei quali solamente nell’ultimo anno e mezzo. Fra bonifiche e tutela del territorio (difesa del suolo, tutela, valorizzazione, recupero ambientale e manutenzione servizio idrico integrato) l’amministrazione ha investito 66,5 milioni di euro, a cui si aggiungono i 10,3 destinati alla biodiversità e spesi nel 2024.

«Il tema della riduzione rifiuti – ha detto Bianchi – che era nelle linee programmatiche, è una delle sfide che abbiamo davanti, sappiamo che su questo dobbiamo fare di più. Stiamo ragionando sul sistema di raccolta differenziata».

Altro argomento insidioso quello della riduzione di rifiuti portati al termoutilizatore: «Se cominceremo a produrre meno rifiuti – ha concluso la sindaca –, ci troveremo a bruciarne di meno. Questo mi sembra chiaro. Sui rifiuti che arrivano da altre città non spetta a noi la gestione».