Rifiuti abbandonati sulla Sp 19 a Paderno Franciacorta

Non è un fenomeno nuovo. Eppure, nonostante le denunce e le segnalazioni, fatti analoghi continuano a ripetersi. L’ennesima segnalazione, già messa nero su bianco in un verbale destinato alla Provincia, arriva dalle Guardie Zoofile Italcaccia che nel fine settimana hanno verificato, e fotografato, la situazione sulla Provinciale 19 in territorio di Paderno Franciacorta dove, ancora una volta, le piazzole per la sosta di emergenza sono state trasformate in discariche abusive a cielo aperto.

Le numerose immagini che i volontari hanno allegato al verbale mostrano purtroppo un po’ di tutto. Segno che gli incivili sono più di uno e che tra di loro ci sono probabilmente anche persone che hanno scelto di liberarsi così degli scarti di alcune lavorazioni.

Insieme ai sacchi per la plastica domestica, borsine biodegradabili che contengono ogni tipo di scarto non certo biologico, ci sono anche imballaggi di ogni tipo, avanzi di pasti e pezzi di tubo.

Tra i rifiuti fotografati spiccano anche le parti di rotoli di pavimentazione in gomma, ritagli di guaina e anche pannelli di compensato. Anche questa volta, dopo il necessario intervento di ripristino, ci si aspetta una indagine per individuare i responsabili e misure per evitare che fatti analoghi si ripetano ancora in futuro.