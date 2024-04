Rifiuti abbandonati a Palazzolo: tre uomini ripresi, multati e denunciati

Tre maxi multe alle persone, una sanzione per illecito penale ad una azienda. È quanto accaduto a Palazzolo nelle ultime ore sul fronte dell’abbandono di rifiuti. Ad annunciarlo è stata la Polizia locale, che grazie al nuovo Nucleo Ambientale è riuscita a pizzicare, identificare e sanzionare tre uomini, uno di Pontoglio e due di Palazzolo, che hanno deciso di gettare in aree isolate alcuni sacchi dell’immondizia.

In particolare, gli agenti agli ordini del comandante Luca Ferrari hanno operato grazie a specifici appostamenti, all’analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina e all’utilizzo di telecamere mobili piazzate nei punti più sensibili del territorio.

Il pontogliese è stato individuato a sud dell’abitato, precisamente in via Piantada, mentre i due palazzolesi sono stati intercettati in via Sarioletto e in via Sondrio (a San Pancrazio). Per tutti e tre è stata applicata una sanzione amministrativa di 2.500 euro oltre all’obbligo di ripristino dei luoghi e la denuncia.

Singolare il caso che ha coinvolto un’azienda a cui Comune e Arpa hanno impartito le prescrizioni necessarie alla regolarizzazione dell’attività, poiché sono stati riscontrati illeciti nella gestione dei rifiuti. Elementi che finiranno nel fascicolo aperto dalla Procura.