Rider tampona un mezzo per la raccolta rifiuti sul cavalcavia Kennedy

Incidente questa mattina sul cavalcavia Kennedy, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un rider in motorino ha tamponato un camioncino di Aprica per la raccolta dei rifiuti. A seguito dell’impatto l’uomo, di circa 40 anni, è finito sull’asfalto con violenza.

Fortunatamente però le sue condizioni non sono così gravi come inizialmente ipotizzato. Il rider, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in codice giallo al Civile.

Conseguenze peggiori invece per il traffico, con il cavalcavia chiuso in direzione sud al fine di permettere i soccorsi e i rilievi della Polizia locale.