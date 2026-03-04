Giornale di Brescia
Rider tampona un mezzo per la raccolta rifiuti sul cavalcavia Kennedy

Paolo Bertoli
L’uomo, che è sempre rimasto cosciente, è stato portato in codice giallo in ospedale. Traffico in tilt
  • Rider investito sul cavalcavia Kennedy
    L'incidente sul cavalcavia Kennedy - © www.giornaledibrescia.it
Incidente questa mattina sul cavalcavia Kennedy, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un rider in motorino ha tamponato un camioncino di Aprica per la raccolta dei rifiuti. A seguito dell’impatto l’uomo, di circa 40 anni, è finito sull’asfalto con violenza.

Fortunatamente però le sue condizioni non sono così gravi come inizialmente ipotizzato. Il rider, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasportato in codice giallo al Civile.

Conseguenze peggiori invece per il traffico, con il cavalcavia chiuso in direzione sud al fine di permettere i soccorsi e i rilievi della Polizia locale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

