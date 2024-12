Ricorso al Quirinale per bloccare il polo logistico farmaceutico a Poncarale

Alessandra Portesani

Presentato dal Comune di Bagnolo Mella. L’insediamento sta sorgendo sulla 45 bis: preoccupa il traffico che porterà soprattutto in paese, l'unico a non avere la variante al centro abitato

3 ' di lettura

Striscioni contro il polo logistico a Poncarale - © www.giornaledibrescia.it

«Il polo logistico di Poncarale potrebbe portare al collasso della 45 bis per Brescia e soprattutto il centro di Bagnolo Mella»: c’è preoccupazione, inutile nasconderlo, tra i residenti, gli ambientalisti e, soprattutto, tra le mura del Municipio di Bagnolo Mella per il nuovo polo logistico farmaceutico di Cooperativa esercenti farmacia. L’hub dei farmaci preoccupa: ricorso al Quirinale di Bagnolo Mella Le voci «Siamo in apprensione e vogliamo far sentire la nostra voce - ha detto il sindaco di