Riconosciuto come l’autore della rapina dal poliziotto fuori servizio

Intervento della Volante a Desenzano: fermati due ventenni già noti alle forze dell’ordine
Una Volante a Desenzano - © www.giornaledibrescia.it
Nei giorni scorsi una pattuglia della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Desenzano del Garda è intervenuta in supporto di un agente che, libero dal servizio, aveva segnalato alla Centrale Operativa della Questura di Brescia di essersi messo all’inseguimento, con la propria auto, di un veicolo con a bordo due uomini. L’agente aveva infatti riconosciuto uno dei due come l’autore della rapina aggravata avvenuta all’inizio del mese al supermercato Penny.

L’uomo, alla vista del poliziotto, si era dato alla fuga. La pattuglia, giunta rapidamente sul posto, è entrata nella struttura ricettiva presso la quale il veicolo si era fermato e ha individuato i due sospetti nei pressi della stanza a loro assegnata. Si tratta di un 27enne – ritenuto l’autore della rapina – e di un 25enne, entrambi cittadini della Repubblica Ceca e già gravati da numerosi precedenti penali o di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. I due sono stati immediatamente bloccati e sottoposti a controllo identificativo.

Accompagnati negli uffici del commissariato, gli agenti hanno accertato che entrambi erano in possesso di una carta d’identità e di una patente di guida della Repubblica Ceca intestate falsamente al 25enne e risultate contraffatte. I documenti sono stati sequestrati. Sentiti in merito, i due pregiudicati hanno ammesso di averli acquistati per 500 euro.

Al termine degli atti di polizia giudiziaria, il 25enne è stato arrestato per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi. Il 27enne, invece, è stato denunciato per rapina aggravata e lesioni ed è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica.

Considerata la gravità dei fatti, il Questore di Brescia Paolo Sartori ha disposto nei confronti di entrambi il Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Desenzano del Garda per i prossimi tre anni. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
