Il cadavere nel lago di Garda è di un 54enne cameriere di hotel

L’uomo era residente a Gargnano ma lavorava ad Andalo. A riconoscerlo è il suo datore di lavoro

Guardia costiera in azione sul lago di Garda (foto di archivio) © www.giornaledibrescia.it

Ha servito la prima colazione di venerdì agli ospiti dell’albergo di Andalo, in Trentino, dove lavorava ormai da sette anni. Poi ha timbrato il cartellino, è passato in camera a prelevare cellulare e personal computer ed è sparito nel nulla. Il titolare dell’hotel lo ha atteso al suo posto, in sala, per la cena. Non vedendolo tornare, nemmeno l’indomani mattina, non ricevendo risposte al telefono, ritenendo insolito il comportamento di un collaboratore puntuale, preciso e fidato come lui, l’albe