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Foto e video generati con l’AI: le persone li riconoscono? Di’ la tua

Le recenti pubblicazioni di Trump, palesemente finte, riaccendono la riflessione sui contenuti creati a tavolino con l’Intelligenza artificiale: le persone riescono davvero a non cadere nella trappola?
Immagini generate con AI presenti su Instagram
Immagini generate con AI presenti su Instagram
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L’immagine di Trump in versione Cristo guaritore è palesemente un falso, lapalissiano e riconoscibile da chiunque. È un fake evidente, costruito per circolare e attirare attenzione, provocare indignazione e inquinare l’opinione pubblica. Il problema è che casi di questo tipo sono l’eccezione.

L'immagine pubblicata da Donald Trump su Truth
L'immagine pubblicata da Donald Trump su Truth

La maggior parte delle immagini generate con l’Intelligenza artificiale generativa (così come i video) è molto più difficile da smascherare: i dettagli, le luci ormai realistiche e perfino le imperfezioni studiate per sembrare autentiche rendono faticoso riconoscerle come «fake» a una prima occhiata.

Negli ultimi anni gli strumenti di generazione visiva hanno fatto infatti un salto rapidissimo. Le piattaforme disponibili online permettono a chiunque di creare immagini e video credibili in pochi secondi, ed è per questo che i social network (Facebook, soprattutto) sono zeppi di contenuti che mettono alla prova la capacità di distinguere tra reale e artificiale, anche per chi è ha l’abitudine di informarsi online.

Non tutte le generazioni reagiscono allo stesso modo. I millennial, cresciuti a braccetto con i primi strumenti digitali, tendono ad avere un occhio più allenato a cogliere incongruenze. Chi appartiene alla generazione boomer o alle fasce più giovani della Gen Z e della Gen alpha, invece, si trova spesso esposto a immagini apparecchiate a tavolino, senza aver sviluppato gli stessi strumenti di verifica e di lettura critica.

Da qui nasce la domanda: il pubblico sa davvero riconoscere una fotografia falsa generata con Intelligenza artificiale? Dite la vostra rispondendo qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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