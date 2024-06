Ricerche in corso a Gargnano per una persona scomparsa in acqua

Sono in corso nel lago di Garda le ricerche di una persona che è stata notata in difficoltà ed è stata poi vista sparire in acqua. L’allarme è scattato nella zona di Gargnano: ad allertate i soccorsi sono stati alcuni turisti austriaci che dalla loro barca hanno scorto il nuotatore in affanno. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di nazionalità cinese di 44 anni residente a Toscolano Maderno.

La Guardia costiera di Salò sta coordinando le attività di ricerca a circa 350 metri di distanza dalla costa, dove il fondale raggiunge una profondità di circa 200 metri.

I soccorsi

Attualmente in zona sono al lavoro due mezzi navali della Guardia Costiera, con a bordo anche il soccorritore marittimo, che sta eseguendo attività di ricerca in acqua in modalità snorkeling, un mezzo navale dei Vigili del Fuoco di Salò, un elicottero dei Vigili del Fuoco e stanno sopraggiungendo da Milano i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano.

La barca del turista disperso è stata trasferita al porto di Gargnano. La Prefettura di Brescia ha richiesto l’impiego dei Volontari del Garda per l’utilizzo di strumentazione di profondità.