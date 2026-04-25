Ricercato per rapina in Grecia: arrestato in un albergo a Brescia
Ad Atene è in corso il processo nei confronti del 36enne. Attualmente si trova a Canton Mombello, a disposizione delle autorità greche
L'ingresso del carcere di Canton Mombello a Brescia - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
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È stato arrestato nei giorni scorsi in città un 36enne albanese ricercato dalle autorità greche per una rapina aggravata. L'uomo è stato rintracciato in un albergo di Brescia dagli agenti della Volante e al termine delle procedure in Questura è emerso che sulla sua testa prendeva un Mandato di arresto europeo.
Infatti, ad Atene è in corso il processo nei suoi confronti per rapina, per la quale rischia tra i 5 e i 20 anni di reclusione. L'uomo è stato portato in carcere a Canton Mombello a disposizione delle autorità greche.
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