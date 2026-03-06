Ricercato in tutta Europa, 38enne romeno arrestato a Brescia
L’uomo deve scontare una condanna a 2 anni e 10 mesi per disturbo dell’ordine pubblico e uso illegale di armi
La Polizia di Stato di Brescia ha arrestato un 38enne romeno con numerosi precedenti penali, dando esecuzione a un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria Romena.
L’uomo, che deve scontare una condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione, era ricercato per disturbo dell’ordine pubblico e uso illegale di armi.
L’arresto è frutto della cooperazione internazionale tra le forze di polizia italiane e le autorità di polizia e giudiziarie europee.
