Era ricercato per estorsione: arrestato a Brescia nella serata della Vigilia

È stato rintracciato e arrestato nella serata della Vigilia di Natale un 23enne bresciano, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli investigatori della Squadra mobile di Brescia hanno fermato il giovane all’interno di un supermercato di via Diaz a Brescia. Il 23enne era latitante dall’agosto del 2024, quando, dopo appena quattro giorni dagli arresti domiciliari disposti presso una comunità di Palazzolo sull’Oglio, si era reso irreperibile.

Il provvedimento

Il provvedimento cautelare riguarda un episodio di estorsione avvenuto nei mesi precedenti ai danni di un ragazzo di 19 anni, al quale, secondo l’accusa, il 23enne – in concorso con un complice anch’egli pluripregiudicato – avrebbe sottratto con minacce 1.500 euro. Dopo la fuga, il Tribunale aveva disposto l’aggravamento della misura, sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

La perquisizione

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato circa 50 grammi di hashish, già suddivisi e pronti per la vendita, oltre a 150 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Per questo motivo il giovane è stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo gli accertamenti di rito negli uffici della Questura, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Canton Mombello e sono tuttora in corso ulteriori indagini per individuare eventuali fiancheggiatori che avrebbero favorito la sua latitanza.

Alla luce dei precedenti penali e della ritenuta pericolosità sociale, il questore di Brescia Paolo Sartori ha inoltre disposto nei confronti del 23enne un avviso orale di pubblica sicurezza, previsto dal Codice antimafia, propedeutica a una possibile applicazione della sorveglianza speciale.