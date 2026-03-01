Ricercati per sfruttamento della prostituzione, arrestati due fratelli

Su di loro pendeva un mandato d’arresto europeo (Mae) emesso dalla Corte d’Appello di Craiova, Romania, nel gennaio del 2026 per sfruttamento della prostituzione e di tratta di essere umani, per i quali rischiano una condanna alla reclusione, rispettivamente, sino a 7 ed a 12 anni. E nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Brescia ha arrestato due fratelli romeni, residenti nella provincia di Bergamo.

Si tratta di un 23enne, già noto per reati in materia di ricettazione, rissa e porto illegale di oggetti atti ad offendere, e un 20enne incensurato. I due sono stati individuati in un albergo di Brescia, sprovvisti di documenti.

Dopo le procedure di identificazione, idei fratelli sono stati portati in carcere a Canton Mombello a disposizione della Corte d’Appello di Brescia e in attesa di essere consegnati alle Autorità Romene.