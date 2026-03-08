Ricco calendario di eventi per vivere la primavera a Corte Franca

È tutto pronto per un ricco calendario di eventi organizzati dalla Pro loco – Promo Corte Franca nel corso dell’anno. Si comincia in primavera per poi proseguire in tutto il resto dell’anno. «Promo Corte Franca» dà il via alle iniziative il 28 marzo con «Corte Franca incontra Vicenza».

Il programma

Il viaggio in bus in partenza alle 7 da piazza Carlo Cattaneo (piazzale Scuole) a Timoline. All’arrivo a Vicenza è previsto l’ingresso al teatro Olimpico e la visita guidata della città con notizie della sua storia e una passeggiata nelle piazze più belle. Dopo il pranzo in un locale tipico, nel pomeriggio partenza per Soave con ingresso guidato al castello e giro della cittadina. Il rientro è previsto in serata e il costo è di 80 euro a persona comprensivo di viaggio in pullman, pranzo e visita guidata. Si ricorda che la gita si organizzerà con un minimo di 40 partecipanti. Per ogni informazione basta chiamare il numero 3397495814. L’iscrizione e l’acconto di 50 euro entro oggi, il saldo entro il 15 marzo alla Sanitaria Franciacorta a Timoline, negli orari di apertura.

Eventi

Il programma di eventi per i cittadini di Corte Franca proseguirà poi l’11 aprile con la partecipazione all’evento Musical Sister Act a Lovere. Il 9 maggio trasferta a Lovere per assistere al Musical Ghost. Il 17 maggio verrà riproposto il percorso vintage enogastronomici con auto d’epoca con tappe alle cantine e palazzi del territorio. Il 20 giugno Corte Franca incontra la Scozia, col gemellaggio con i vini del territorio con la cucina di Edimburgo. Una bella occasione di multiculturalismo e unione tra i popoli attraverso le eccellenze culinarie della capitale scozzese, famosa nel mondo soprattutto la sua straordinaria architettura, per i suoi edifici in stile gotico e per le strade lastricate della città vecchia. Gli eventi della Pro loco di Corte Franca proseguono poi anche nella seconda parte dell’anno fino alle attese iniziative natalizie. Per approfondire l’ultimo periodo del 2026, però, c’è ancora tempo. Ora è tempo di godersi la primavera e l’estate.