Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Ricco calendario di eventi per vivere la primavera a Corte Franca

In programma numerose iniziative organizzate dalla Pro loco – Promo Corte Franca durante la durata di tutto l’anno. Il 28 marzo il via alle proposte
Timoline con vista panoramica sulle torbiere
Timoline con vista panoramica sulle torbiere
AA

È tutto pronto per un ricco calendario di eventi organizzati dalla Pro loco – Promo Corte Franca nel corso dell’anno. Si comincia in primavera per poi proseguire in tutto il resto dell’anno. «Promo Corte Franca» dà il via alle iniziative il 28 marzo con «Corte Franca incontra Vicenza».

Il programma

Il viaggio in bus in partenza alle 7 da piazza Carlo Cattaneo (piazzale Scuole) a Timoline. All’arrivo a Vicenza è previsto l’ingresso al teatro Olimpico e la visita guidata della città con notizie della sua storia e una passeggiata nelle piazze più belle. Dopo il pranzo in un locale tipico, nel pomeriggio partenza per Soave con ingresso guidato al castello e giro della cittadina. Il rientro è previsto in serata e il costo è di 80 euro a persona comprensivo di viaggio in pullman, pranzo e visita guidata. Si ricorda che la gita si organizzerà con un minimo di 40 partecipanti. Per ogni informazione basta chiamare il numero 3397495814. L’iscrizione e l’acconto di 50 euro entro oggi, il saldo entro il 15 marzo alla Sanitaria Franciacorta a Timoline, negli orari di apertura.

Eventi

Il programma di eventi per i cittadini di Corte Franca proseguirà poi l’11 aprile con la partecipazione all’evento Musical Sister Act a Lovere. Il 9 maggio trasferta a Lovere per assistere al Musical Ghost. Il 17 maggio verrà riproposto il percorso vintage enogastronomici con auto d’epoca con tappe alle cantine e palazzi del territorio. Il 20 giugno Corte Franca incontra la Scozia, col gemellaggio con i vini del territorio con la cucina di Edimburgo. Una bella occasione di multiculturalismo e unione tra i popoli attraverso le eccellenze culinarie della capitale scozzese, famosa nel mondo soprattutto la sua straordinaria architettura, per i suoi edifici in stile gotico e per le strade lastricate della città vecchia. Gli eventi della Pro loco di Corte Franca proseguono poi anche nella seconda parte dell’anno fino alle attese iniziative natalizie. Per approfondire l’ultimo periodo del 2026, però, c’è ancora tempo. Ora è tempo di godersi la primavera e l’estate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
inserto Franciacorta SebinocalendarioeventiCorte Franca
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario