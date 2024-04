Ricatti e minacce a una famiglia della Conca d’Oro, denunciati tre uomini

Sono stati individuati e fermati i sospetti autori di una persecuzione ai danni di una famiglia della Conca d'Oro, in Valle Sabbia. Le indagini da parte degli agenti della Locale della Valle Sabbia sono iniziate a metà marzo 2024, quando un cittadino ha chiesto l'intervento dei Vigili in quanto riteneva che il figlio ed i familiari fossero in pericolo. L’uomo, residente in un paese della Conca d’Oro, affermava che i parenti fossero stati avvicinati da tre persone, tutti valsabbini, che avessero chiesto loro dei soldi, facendo largo uso di minacce e ricatti.

Fulmineo l’arrivo di una pattuglia sul posto che, dopo aver raccolto le testimonianze, si è messa alla ricerca dei tre individui. Nel giro di un'ora l'auto dei tre è stata individuata e anche la loro identità, grazie alla collaborazione delle vittime, alle quali sono state mostrate delle fotografie.

Nel corso delle indagini è emerso che non era la prima volta che uno di loro si era presentato alla casa del padre per estorcere denaro: dal 2022 era successo altre quattro volte ed in un’occasione il malvivente se n'era andato dopo aver sottratto anche una pistola scacciacani.

Tutti gli autori del reato sono stati denunciati alla Procura della Repubblica, che valuterà la loro posizione.

Per uno di loro l’ipotesi di reato è «estorsione aggravata e continuata» mentre per gli altri due si parla di «tentata estorsione in concorso». In attesa della sentenza definitiva, dal Comando della Polizia locale della Valle Sabbia, si incoraggia la cittadinanza a denunciare, in maniera immediata, questi reati alle Forze dell’ordine.