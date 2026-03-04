Si ribalta con l’escavatore in Maddalena, morto schiacciato un uomo

È un operaio di 58 anni bresciano la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto attorno alle 13 sul monte Maddalena. L’uomo, dipendente di una impresa edile di Paderno Franciacorta, stava lavorando alla realizzazione di un muraglione di contenimento in una zona di terrazzamenti ed era alla guida di un escavatore quando, per cause che sono al vaglio della Polizia di Stato e dei tecnici dell'Ats, si è ribaltato.

La zona è particolarmente impervia e raggiungibile solo con dei mezzi fuoristrada. I Vigili del fuoco hanno accompagnato sul posto gli inquirenti e anche il magistrato di turno. Inutile purtroppo il volo dell’elisoccorso. Il medico di Areu non ha potuto fare altro che constatare il decesso, rilevando i gravi traumi che la caduta ha provocato.