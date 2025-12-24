Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Paura al Villaggio Prealpino: 74enne si ribalta con l’auto

Andrea Cittadini
L’incidente in via Tredicesima: l’anziana ha urtato una vettura parcheggiata, poi il ribaltamento. È uscita illesa, ed è stata portata in ospedale per precauzione
  • L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino
    L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino
    L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino
    L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino
    L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
  • L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino
    L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
AA

Paura al Villaggio Prealpino a Brescia: in via Tredicesima, a pochi metri dal cimitero Stocchetta, si è ribaltata un’auto. Al volante una donna di 74 anni che provenendo da Concesio ha prima urtato una vettura parcheggiata, e poi si è ribaltata ruote all’aria.

L’anziana, residente al Villaggio Prealpino, è uscita illesa ed è stata trasportata per precauzione in ospedale.

Vigili del fuoco e Polizia locale sono impegnati per rilievi e messa in sicurezza del veicolo, lungo una via che ha un doppio senso di marcia che da tempo i residenti chiedono di rendere senso unico perché troppo stretta e trafficata.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidente stradaleribaltamentoVillaggio PrealpinoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario