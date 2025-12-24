Paura al Villaggio Prealpino: 74enne si ribalta con l’auto
- L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
- L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
- L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
- L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
- L'auto ribaltata al Villaggio Prealpino - © www.giornaledibrescia.it
Paura al Villaggio Prealpino a Brescia: in via Tredicesima, a pochi metri dal cimitero Stocchetta, si è ribaltata un’auto. Al volante una donna di 74 anni che provenendo da Concesio ha prima urtato una vettura parcheggiata, e poi si è ribaltata ruote all’aria.
L’anziana, residente al Villaggio Prealpino, è uscita illesa ed è stata trasportata per precauzione in ospedale.
Vigili del fuoco e Polizia locale sono impegnati per rilievi e messa in sicurezza del veicolo, lungo una via che ha un doppio senso di marcia che da tempo i residenti chiedono di rendere senso unico perché troppo stretta e trafficata.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.