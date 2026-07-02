Riapre il Sentiero dei Fiori, la ferrata a 3mila metri in Valcamonica

Torna percorribile da venerdì 3 luglio il Sentiero dei Fiori, una delle vie ferrate più spettacolari dell’arco alpino, sospesa lungo la cresta Castellaccio-Pisgana, a circa 3mila metri di quota. Un itinerario che unisce paesaggio, alpinismo e memoria storica, perché ripercorre i camminamenti utilizzati dai soldati durante la Prima guerra mondiale.
Per molti appassionati rappresenta una delle prime uscite simboliche della stagione estiva in alta montagna. Proprio per la quota e per le caratteristiche del percorso, il Consorzio Pontedilegno-Tonale ricorda però che si tratta di una via ferrata: è quindi obbligatorio avere con sé imbrago e kit da ferrata, mentre è vivamente consigliata l’attrezzatura da alta montagna.
Ad agosto
La novità riguarda soprattutto il mese di agosto. Per garantire una migliore fruibilità del percorso e aumentare la sicurezza degli escursionisti, il Comune di Ponte di Legno, in accordo con la Comunità montana di Valle Camonica, ha stabilito che dall’1 al 31 agosto il Sentiero dei Fiori potrà essere percorso solo in senso orario. L’itinerario dovrà quindi essere affrontato dai 3mila metri di Passo Presena verso i 2.585 metri di Passo Paradiso.
L’obiettivo è evitare incroci e situazioni di possibile difficoltà lungo i tratti più esposti della ferrata, in particolare nelle settimane di maggiore afflusso sul ghiacciaio Presena. L’apposita ordinanza sarà emessa nel corso del mese di luglio.
Per raggiungere il percorso è possibile acquistare alla biglietteria Paradiso, al Passo Tonale, oppure online sul sito di Pontedilegno-Tonale, il biglietto «Sentiero dei Fiori», che comprende andata e ritorno con la cabinovia Paradiso e una corsa singola con la cabinovia Presena.
L’escursione
Resta fondamentale programmare con attenzione l’escursione, tenendo conto degli orari degli impianti di risalita per non trovarsi in difficoltà al rientro. La cabinovia Paradiso sarà in funzione fino al 20 settembre, con apertura alle 8.30 e chiusura alle 16.45. Dall’8 al 23 agosto l’apertura sarà anticipata alle 8, mentre dal 25 luglio al 30 agosto la chiusura sarà posticipata alle 17.45.
Anche la cabinovia Presena resterà attiva fino al 20 settembre: la chiusura è prevista alle 16.15, con estensione fino alle 17.15 dal 25 luglio al 30 agosto.