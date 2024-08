Riapre dopo due anni la ciclabile che collega via Garzetta a Costalunga

È stata riaperta oggi la pista ciclabile che collega via Val Di Fassa con via della Garzetta, nel quartiere di Costalunga, dove sta per essere ultimato un importante intervento per la messa in sicurezza idraulica del territorio.

La pista era stata chiusa nel mese di giugno 2022 per consentire la realizzazione di una grande vasca di laminazione che, in caso di piogge particolarmente intense, raccoglierà le acque rilasciandole poi lentamente, evitando così che si verifichino allagamenti nel quartiere, come avvenuto in passato.

Leggi anche Cominciano i lavori per il torrente Garzetta a Costalunga

Ritardi accumulati

Si tratta di una grande opera di ingegneria naturalistica che avrebbe dovuto essere ultimata nel marzo di quest'anno ma i cui lavori, purtroppo, si sono protratti per cause di forza maggiore.

I ritrovamenti archeologici in corrispondenza del rifacimento di un ponte, infatti, hanno richiesto un adeguamento del progetto e, successivamente, le piogge intense e frequenti dei mesi scorsi hanno ulteriormente rallentato i lavori.

L'impresa, che sta portando avanti l'opera, completerà nelle prossime settimane la vasca mentre in autunno, quando la stagione lo consentirà, verranno effettuate le piantumazioni.

«Abbiamo chiesto al direttore dei lavori di procedere con la riapertura della pista ciclabile anche prima del completamento del resto dell'opera», ha dichiarato l'Assessora alla Pianificazione urbanistica Michela Tiboni. «Consapevole dell’importanza di questa connessione della rete di mobilità dolce per i quartieri di Costalunga e Mompiano, l’Amministrazione comunale ha voluto accelerare i tempi per dare una risposta rapida ai bisogni dei cittadini e del Consiglio di Quartiere. Nei prossimi giorni verranno posizionati anche i tavoli da pic nic e le panchine che – ce lo auguriamo – potranno essere apprezzati da tutti».