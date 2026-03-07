Giornale di Brescia
Rezzato, uomo si ferisce lavorando in un campo: rischia di perdere la gamba

Francesca Zani
È successo nella frazione di Virle, il 50enne è rimasto incastrato in una motozappa utilizzata per alcuni lavori di giardinaggio
I soccorsi a Rezzato - © www.giornaledibrescia.it
Grave infortunio questa mattina, 7 marzo, a Rezzato, nella frazione di Virle. Un uomo di 50 anni è rimasto incastrato nella motozappa che stava utilizzando per alcuni lavori di giardinaggio in un campo

Da quanto si apprende dalle prime informazioni, l’uomo rischia di perdere una gamba.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco, l’elisoccorso e la Polizia locale di Rezzato. 

Argomenti
infortuniomotozappaRezzato
