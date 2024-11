Rezzato, spaccata da Follia abbigliamento: 50mila euro di merce rubata

Spaccata nella notte nel negozio Follia abbigliamento di Rezzato. Verso l’una, tre persone hanno sfondato la vetrina che si trova in in via IV novembre e hanno rubato oltre 50 capi Elisabetta Franchi portando via oltre 50mila euro di refurtiva.

Gli abitanti della zona hanno immediatamente allertato i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti sul posto, ma i ladri si erano già dati alla fuga. Grazie ai video dei vicini del negozio, una una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando un posto di blocco ha provato ad inseguirli, i tre sono però riusciti a far perdere le proprie tracce a calcinato.

I video delle telecamere e dei vicini potrebbero comunque condurre ai malviventi.