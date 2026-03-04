Giornale di Brescia
Rezzato, rubano una moto e poi una bici: presi dalla Locale

Francesca Zani
I due, denunciati, avevano con sé anche un coltello e della droga
Il coltello sequestrato
Il coltello sequestrato
Hanno tentato la fuga su una moto rubata ma sono stati raggiunti e fermati dalla Polizia Locale di Rezzato. Che li ha denunciati. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì nel corso di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei furti in abitazione, che la Locale sta perseguendo da tempo.

L’intervento

Gli agenti avevano intercettato i due che transitavano per una via centrale del paese, a bordo della motocicletta risultata poi essere proveniente da un furto. I due alla loro vista tentavano di sottrarsi al controllo con manovre pericolose nel traffico, cercando di far perdere le proprie tracce. Una fuga durata una manciata di minuti, il cui finale ha visto gli agenti bloccarli dopo il breve inseguimento, anche se uno dei due, nel vano tentativo di proseguire la fuga, si è introdotto in un vicino parcheggio impossessandosi della prima bicicletta che gli era capitata sotto tiro, cercando di allontanarsi rapidamente. Anche in questo caso è stato però prontamente fermato dagli operatori.

Sottoposti a perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di un coltello con lama di 8 centimetri, detenuto senza giustificato motivo, e di una modica quantità di sostanza stupefacente destinata a uso personale. Naturalmente a quel punto il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre la bicicletta e il coltello sono stati posti sotto sequestro penale. Per i due come detto è scattata la  denuncia per resistenza a pubblico ufficiale , ricettazione, furto e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura di Brescia quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre per uno dei due è scattata anche un’altra denuncia per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Rezzato, provvedimento emesso dalla Questura di Brescia.

