Rezzato piange Claudio Liberini, commerciante storico e impegnato

Una dura battaglia lunga 14 anni, quella combattuta da Claudio Liberini, macellaio di fiducia di 54 anni, mancato domenica. Un’attività che la sua famiglia manda avanti da oltre 70 anni.

La notizia della sua morte si è diffusa in men che non si dica in tutto il paese, dove era conosciuto da tutti, al quale Claudio, dotato di grande carisma, era legato da un affetto profondo non solo per esserci nato e vissuto, ma per averlo vissuto sino in fondo, impegnandosi per la comunità in vari ambiti, in particolare quello oratoriale, dove non mancava mai il proprio appoggio.

Da subito in tutti, malgrado si sapesse delle sue annose vicissitudini di salute, è emerso un sentimento di profondo cordoglio. Con la malattia aveva ingaggiato una lotta sino all’ultimo respiro, che pur avendolo visto più volte in punto di morte, altrettante volte lo aveva visto con l’immancabile sorriso e con positività tornare al suo amato negozio di via Disciplina, vestire la sua divisa bianca d’ordinanza e riprendere in mano le fila del piccolo ma fornitissimo esercizio, dove Claudio esprimeva al meglio le sue competenze professionali. Competenze che trasmetteva anche ai giovani che volevano intraprendere la sua strada, organizzando corsi di macelleria presso il suo quartier generale.

Liberini aveva fondato anni fa anche la Pro loco Rezzato di cui era presidente, a lui si deve l’invenzione di «Baccquolina» una delle manifestazioni più amate dai cittadini, che va in scena da anni il giorno di pasquetta. Claudio lascia gli amati genitori Aldina (sino a pochi anni fa con lui dietro al banco), papà Paolo e la sorella Maria, l’ultimo saluto oggi alle 16, nella parrocchiale di San Giovanni Battista in piazza Vantini, partendo dalle Onoranze funebri La Cattolica, dove riposa la salma.