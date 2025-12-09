Rezzato, minaccia un coetaneo e gli ruba il monopattino: denunciato 16enne

Un 16enne è stato identificato e denunciato per la rapina di un monopattino dalla Polizia locale di Rezzato. Il fatto risale all’inizio di luglio, ma solo ora gli agenti hanno chiuso il cerchio delle investigazioni.

All’epoca un ragazzo di 15 anni si era presentato al comando della Locale affermando di essere stato vittima di un’aggressione – con annesse minacce – da un coetaneo nei pressi della piazzetta Picaprede, sul retro del municipio. Agli agenti ha poi raccontato che l’aggressore gli aveva rubato il monopattino del valore di circa 800 euro.

Videosorveglianza

Grazie all’attività investigativa degli agenti, supportata dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire l’intera dinamica dei fatti e identificare l’autore del reato. Su disposizione della Procura per i Minori di Brescia, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione del sospettato, riuscendo a recuperare il monopattino rubato.

A quel punto è scattata la denuncia a piede libero ed è stato restituito il monopattino al legittimo proprietario. Dopo questo episodio - e di altri eventi analoghi, sebbene sporadici – la Polizia Locale ha avviato servizi mirati di controllo del territorio, intensificando la presenza delle pattuglie nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, con l’obiettivo di prevenire ulteriori comportamenti illeciti e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.