Rezzato, la Locale sequestra 200 mazzi di mimosa e poi li regala
Si potrebbe definire «operazione festa della donna», quella che sabato a Rezzato, ha visto gli agenti della Polizia Locale sequestrare 200 mazzi di fiori e comminare sanzioni per 3mila euro ad ambulanti per occupazione abusiva di suolo. I controlli sono stati fatti all’interno di un’attività in corso da tempo dalle forze della Polizia Locale rezzatese, per il contrasto ad illeciti commerciali.
L’operazione ha permesso non solo il sequestro dei 200 mazzi di fiori la maggior parte dei quali erano mimose, ma pure di oggetti floreali di plastica, e beni e strumenti utilizzati per esporre i prodotti, naturalmente esposti nei banchi e nei gazebo allestiti sulla strada pubblica.
Il Comando della Locale ha pensato nell’imminenza della festa della donna, di donare i fiori sequestrati una parte alle ospiti della casa di riposo E. Almici e una parte alle parrocchie di Rezzato. Per il comandante Giacomo Fola i controlli in materia commerciale «sono un’operazione fondamentale in quanto tutelano i commercianti regolari e contrastano la concorrenza sleale. È necessario garantire un mercato equo, evitando che i negozianti che rispettano le regole e contribuiscono pagando tasse e tributi vengano danneggiati da venditori abusivi».
Francesca Zani
