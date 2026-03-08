Rezzato, la Locale sequestra 200 mazzi di mimosa e poi li regala

Si potrebbe definire «operazione festa della donna», quella che sabato a Rezzato, ha visto gli agenti della Polizia Locale sequestrare 200 mazzi di fiori e comminare sanzioni per 3mila euro ad ambulanti per occupazione abusiva di suolo. I controlli sono stati fatti all’interno di un’attività in corso da tempo dalle forze della Polizia Locale rezzatese, per il contrasto ad illeciti commerciali.

Ambulanti irregolari - © www.giornaledibrescia.it

L’operazione ha permesso non solo il sequestro dei 200 mazzi di fiori la maggior parte dei quali erano mimose, ma pure di oggetti floreali di plastica, e beni e strumenti utilizzati per esporre i prodotti, naturalmente esposti nei banchi e nei gazebo allestiti sulla strada pubblica.

Il Comando della Locale ha pensato nell’imminenza della festa della donna, di donare i fiori sequestrati una parte alle ospiti della casa di riposo E. Almici e una parte alle parrocchie di Rezzato. Per il comandante Giacomo Fola i controlli in materia commerciale «sono un’operazione fondamentale in quanto tutelano i commercianti regolari e contrastano la concorrenza sleale. È necessario garantire un mercato equo, evitando che i negozianti che rispettano le regole e contribuiscono pagando tasse e tributi vengano danneggiati da venditori abusivi».

Francesca Zani