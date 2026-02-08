Rezzato, controlli antidroga: sequestrata supercoke

Proseguono incessanti i controlli antidroga e antidegrado nel centro di Rezzato: è in questo contesto che, nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un uomo trovato in possesso di Mdpv, una potente sostanza stupefacente sintetica nota anche come «supercoke», che agisce come un inibitore della ricaptazione di dopamina e noradrenalina, causando euforia intensa, aumento dell'energia e dell'attenzione. A differenza della cocaina tradizionale, ha una potenza molto superiore a dosaggi minimi (circa 10 mg) e può provocare psicosi acuta, paranoia, tachicardia e comportamenti violenti. La droga è stata immediatamente sequestrata e il soggetto segnalato alla Prefettura di Brescia in qualità di consumatore. L’intervento della Locale rientra in una più ampia attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano, intensificata nell’ultima settimana dal Comando rezzatese.

I controlli straordinari hanno interessato e insistito in particolare su alcune aree ritenute sensibili del territorio, con pattugliamenti mirati nel centro storico, in via Europa – zona oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti – e nella frazione di Virle. Nel corso delle operazioni sono state controllate circa 50 persone, in gran parte cittadini stranieri. Controlli focalizzati in particolare sul contrasto allo spaccio, al consumo di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di degrado urbano.

L’attività sul territorio si inserisce all’interno di un più ampio dispositivo, coordinato dalla Questura di Brescia, che ha visto il coinvolgimento oltre che della Locale anche dei Carabinieri, il cui obiettivo è garantire una presenza costante delle forze dell’ordine rispondendo alle preoccupazioni espresse dalla cittadinanza.